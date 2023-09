Das bietet der neue Nahkauf in Waltenhofen-Oberdorf

Der Waltenhofener Ortsteil Oberdorf wächst an der Hauptstraße: Der neue Nahkauf öffnet seine Türen, die Bauplätze sind verkauft. Und Nahwärme kommt auch bald.

01.09.2023 | Stand: 19:25 Uhr

Kartoffeln, Äpfel, Bäcker-Semmeln, Werkzeug oder Schreibwaren – seit Freitag können die Menschen in Oberdorf das alles vor Ort kaufen. Denn der neue „Nahkauf Tante Emma XL“ hat seine Türen geöffnet. Lange war im Waltenhofener Gemeinderat über einen Supermarkt in dem Ortsteil diskutiert worden. Zwei Anläufe, einen Betreiber zu finden, scheiterten. Doch jetzt ist das Geschäft da. Auch die Bauplätze nebenan sind inzwischen alle verkauft. Eine Heizzentrale für ein Nahwärmenetz ist in Arbeit.

