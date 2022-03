So warnen Kempten und das Oberallgäu, wenn eine Katastrophe droht

In Kempten gibt es spezielle Sirenen, um die Bevölkerung auch nachts zu alarmieren. Der Landkreis hat nur fünf mobile Alarmgeräte - und keinen Zeitplan.

Droht große Gefahr, müssen Behörden die Bevölkerung schnell und effektiv waren können. Das Thema kocht seit den jüngsten verheerenden Hochwassern hoch. Auch in der Region sind die Warnmöglichkeiten sehr unterschiedlich. Vorneweg: Die Menschen in Kempten können sich weit entspannter zurücklehnen als etwa die Oberallgäuer. Schnell lässt sich die Landkreis-Bevölkerung nicht flächendeckend warnen. Der Knackpunkt: Kempten ließ nach Ende des Kalten Krieges die Zivilschutzsirenen nicht abbauen, der Landkreis schon. Diese Sirenen haben einen völlig anderen Ton als die, die vor allem auf dem Land die Feuerwehren alarmieren.

21 Sirenen im Kemptener Stadtgebiet

Im Katastrophenfall kann die Integrierte Leitstelle Allgäu die Zivilschutzsirenen in Kempten mit dem Signalton „Warnen“ auslösen. Das ist eine Minute lang ein extrem lauter, auf- und abschwellender Alarmton. Die Botschaft: Leute, es droht Gefahr – schaltet das Radio ein und prüft die Warn-App auf dem Handy!

Im Stadtgebiet stehen 21 Sirenen, die viele Menschen auch aus dem Schlaf reißen könnten. Sie wurden laut Michael Fackler, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz, zuletzt im September erfolgreich getestet. Der übliche April-Test sei wegen der Coronakrise abgesagt worden. Aktuell überarbeitet die Stadt ihr Sirenenkonzept.

Das ist der Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Feuerwehren dient.

Mit dem Mix aus Warnung per Sirene und App sowie bei Bedarf lokalen Lautsprecherdurchsagen sei gewährleistet, dass große Teile der Bevölkerung erreicht werden können, sagt Fackler. Denn zusätzlich hält der Brand- und Katastrophenschutz in Kempten mobile Lautsprecheranlagen vor.

Und auch die Feuerwehr könne mit mehreren Fahrzeugen per Lautsprechern Warndurchsagen machen. Allerdings: Bei 350 Straßenkilometern allein in Kempten dürfte das Abfahren einige Zeit dauern.

So klingt der Alarm, der die Bevölkerung veranlassen soll, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

Und im Landkreis? „Lautsprecher-Fahrzeuge sind flächendeckend vorhanden, da fast alle Feuerwehren über Fahrzeuge mit Außenlautsprecher verfügen“, sagt Landratsamt-Sprecher Michael Läufle. Doch auch im Oberallgäu bleibt fraglich, wie schnell die Feuerwehren tatsächlich alle Straßen in den Ortsteilen abfahren könnten. Altusried beispielsweise ist 91 Quadratkilometer groß.

So erreichen die Behörden Nina, Katwarn und Biwapp auf einen Schlag

Auch das Landratsamt warnt per Handy-App. Über ein modulares Warnsystem kann die Kreisbehörde (wie Kempten und die Leitstelle) per Online-Portal gängige Warn-Apps (etwa Katwarn, Nina und Biwapp) gleichzeitig erreichen – solange die Computer und Server laufen.

Weiter verfügt der Landkreis über fünf mobile Sirenenanlagen: vier in Sonthofen, eine in Durach. Die müssten im Ernstfall erst zum jeweiligen Einsatzort gefahren werden. Bei einer landkreisweiten Gefahr bleibt eine Frage offen: Wer ist bevorzugt zu warnen – die Weitnauer, die Menschen in Betzigau und Wildpoldsried oder doch Sonthofer und Oberstdorfer?

"Das Oberallgäu bleibt kein Tal der Ahnungslosen"

Unsere Zeitung hinterfragte das Warnkonzept fürs Oberallgäu mehrfach. 2016 versicherte der frühere Landrat Anton Klotz: „Das Oberallgäu bleibt kein Tal der Ahnungslosen.“ Man wolle die Feuerwehr-Sirenen so aufrüsten, dass sie auch Warnsignale für die Bevölkerung abgeben können. Um bei 225 Anlagen im Oberallgäu keine doppelten Kosten zu produzieren, solle das geschehen, wenn die Feuerwehr-Sirenen für den Alarm per Digitalfunk umgebaut werden.

Dieser Sachstand ist auch heute, Mitte 2021, unverändert. „Entsprechende Umrüstungen sind geplant“, heißt es nun im Landratsamt. Eine Zeitschiene sei nicht möglich, „da die Vorgaben aus München kommen“.

Zudem gab Klotz damals als Notlösung aus: Das zweifache Abspielen der Feuerwehrsirene solle fortan als Gefahrenhinweis an die Bürger gelten. Hat die Kreisbehörde das jemals der Bevölkerung mitgeteilt?

Im zuständigen Sachgebiet weiß man das nicht. Auch die Antwort des Landratsamtes zu den aktuellen Warnmethoden enthält diesen Bürger-Alarm nicht. Sollte die Notlösung damals nur dazu dienen, Fragen abzuwürgen?

Kempten überarbeitet das Sirenenkonzept im Projekt "Digitale Alarmierung"

Im Rahmen des Projekts „Digitale Alarmierung “ überarbeitet Kempten das Sirenenkonzept inklusive der Sireneninfrastruktur. Es geht auch um die Stromversorgung und die Abdeckung des Stadtgebietes. Das war laut Amtsleiter Michael Fackler bereits vor dem aktuellen Hochwasser geplant.

Die „ alten analogen“ Sirenen funktionieren nicht bei Stromausfall . Tauscht die Stadt sie gegen elektronische Modelle aus, funktionieren die mit einer Pufferbatterie auch bei Stromausfall. Bei elektronischen Sirenen lässt sich der Schall gezielt richten; so könnten eventuell Standorte entfallen oder angepasst werden.

