Kathreinemarkt Kempten 2022: Alle Infos für Besucher auf einen Blick

Mitte Oktober findet in Kempten wieder der Kathreinemarkt statt. Wir haben alle wichtigen Informationen rund um den beliebten Jahrmarkt zusammengefasst.

27.09.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Zweimal jährlich findet auf dem Königsplatz in Kempten ein Jahrmarkt statt. Nach dem Himmelfahrtsmarkt in Mai steht nun der Kathreine- oder auch Herbstmarkt an. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Vergnügungsmarkt:

Wann sind der Händlermarkt und der verkaufsoffene Sonntag in Kempten?

Neben dem Jahrmarkt selbst gibt es auch wieder einen Händlermarkt und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Der Jahrmarkt startet am Freitag, 21. Oktober. Er ist dann bis einschließlich Mittwoch, 30. Oktober geöffnet. Zwischen dem 23. und dem 25. Oktober (Sonntag bis Dienstag) findet außerdem parallel zum Rummel ein Händlermarkt statt. Am Freitag, 28. Oktober ist der Familientag geplant.

Wie der Himmelfahrtsmarkt findet auch der Kathreinemarkt auf dem Königsplatz statt. Der parallel stattfindende Händlermarkt befindet sich auf dem dem Hildegardplatz, dem Bauernmarktplatz gegenüber von Galeria Karstadt Kaufhof sowie entlang der Residenz.

Öffnungszeiten Kathreinemarkt Kempten

Laut Veranstalter hat der Rummel an allen Markttagen zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet. Ausnahme ist nur der Eröffnungstag am 21. Oktober. An diesem Tag öffnet der Markt erst um 15 Uhr.

Besucherinnen und Besucher des Jahrmarktes können sich auf eine Vielzahl von Fahrgeschäften freuen - egal ob Adrenalinkick oder Klassiker wie Autoscooter oder Kinderkarussell. Allerdings könnten Fahrgeschäfte auf Allgäuer Jahrmärkten bald teurer werden. Außerdem wird es verschiedene Imbissstände sowie Schieß-, Spiel- und Losbuden geben. Am Sonntag, 23. Oktober ist anlässlich des Kathreinemarktes ein verkaufsoffener Sonntag in der Kemptener Innenstadt geplant.

Auf dem Händlermarkt von Sonntag, 23. Oktober bis einschließlich Dienstag, 25. Oktober stellen außerdem wieder zahlreiche Händlerinnen und Händler ihre Waren zum Verkauf.

Im Oktober findet neben dem Kathreinemarkt auch der Memminger Jahrmarkt statt.

