Karussells, Händler und ein verkaufsoffener Sonntag: Was bald in Kempten geboten ist

Bald ist es so weit: Vom 22. bis 31. Oktober verwandelt sich der Königsplatz in Kempten in einen Rummelplatz. Parallel zum Kathreinemarkt gibt es in diesem Jahr wieder einen Händlermarkt – dieses Mal allerdings auf dem Hildegardplatz. Martina Dufner, Leiterin des Kempten Veranstaltungs- und Messebetriebs, gab während der jüngsten Sitzung des Tourismusbeirats zudem einen Überblick über die Pläne für Wochen- und Weihnachtsmarkt.

Händlermarkt und verkaufsoffener Sonntag: Weil die Bauarbeiten auf der Zumsteinwiese noch laufen und die Gastronomen aufgrund der Corona-Pandemie

Weihnachtsmarkt: Der Wunsch ist da, doch in welcher Form der Kemptener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie stattfinden kann, steht noch nicht fest. „Die Planungen laufen, nächste Woche gibt es zahlreiche Gespräche“, sagte Dufner und verwies auf viele offene Fragen. Unter anderem die Absprache mit den Rathaus-Wirten stehe noch aus. Was allerdings bereits fix ist: „Die Beleuchtung und die Krippe gibt es wieder.“ Der geplante Termin für den Weihnachtsmarkt: 24. November bis 22. Dezember. Kempten Weihnachtsmarkt Bild: Ralf Lienert

Wochenmarkt: Wann der Wochenmarkt in sein Winterquartier, die Markthalle, umzieht, sei noch ungewiss, sagte Dufner. „Wir warten noch die nächste Verordnung ab.“ Bis Ende November bleiben die Stände ihr zufolge auf dem Hildegardplatz. Dann werde man in Absprache mit den Markthändlern entscheiden, wo sie während des Winters ihre Ware verkaufen.

