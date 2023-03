Supermarkt-Lebensmittel auf dem Wochenmarkt - gibt es das auch in Kempten?

In Oberbayern hat ein Händler Kaufland-Käse teuer auf dem Wochenmarkt verkauft. Ist das legal - und moralisch vertretbar? Das sagen Standbetreiber in Kempten.

22.03.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Was verspricht man sich vom Wochenmarkt-Einkauf? Bei vielen Menschen lautet die Antwort wohl: Regionale, frische und saisonal nachhaltige Produkte. Einen Käse vom nahegelegenen Bauernhof etwa. Oder Äpfel aus der Region. Die entsprechenden Preise nehmen die meisten Marktbesucher gerne in Kauf - erwarten dafür allerdings auch einen deutlichen Unterschied zu Supermarkt-Produkten.

Kaufland-Käse auf dem Wochenmarkt verkauft: Gibt es das auch im Allgäu?

Ein Fall aus Oberbayern hat in diesem Zusammenhang bundesweit für Aufsehen gesorgt: Wie die Passauer Neue Presse berichtete, verkaufte ein Mann auf dem Freilassinger Wochenmarkt Käse für sieben Euro. So weit, so gewöhnlich. Die Crux: Den Käse hatte er davor deutlich günstiger bei "Kaufland" erworben. Das bestätigte auch das Landratsamt.

Ist das etwa Gang und Gäbe? Werden auf Allgäuer Wochenmärkten auch Lebensmittel aus dem Supermarkt verkauft? Wir haben in Kempten mit Standbetreibern gesprochen.

Supermarkt-Ware auf dem Wochenmarkt? So reagieren Standbetreiber in Kempten

Nachgefragt bei einem Kemptener Käsestand: "Das geht ja gar nicht." Verkäuferin Rita Weißenhorn von Hofkäserei Burger wirkt sichtlich irritiert, als sie von dem Fall in Freilassing hört. Auf dem Wochenmarkt in Kempten habe die 61-jährige Dietmannsriederin so etwas noch nie mitbekommen.

Rita Weißenhorn von "Hofkäserei Burger" weiß nichts von ähnlichen Fällen in Kempten. Bild: Hannah Greiner

Auch der Kaufbeurer Mosa Kavakli habe noch nie von Supermarkt-Lebensmitteln auf dem Kemptener Wochenmarkt gehört. "Das würde ich nie machen", beteuert der 66-jährige Obst- und Gemüsehändler.

Mosa Kavakli mit gleichnamigen Stand aus Kaufbeuren hat von Supermarkt-Lebensmitteln auf dem Wochenmarkt "noch nie gehört". Bild: Hannah Greiner

Serpil Ucar sieht die Situation differenziert. Wenn Discounter-Produkte als diese gekennzeichnet sind und preislich kein Unterschied aufkäme, dann spreche ihrer Meinung nach nichts gegen den Verkauf auf dem Wochenmarkt. "Aber so wie in Freilassing ist das ein No-Go", sagt die 32-jährige Kemptenerin.

Serpil Ucar verkauft auf dem Kemptener Wochenmarkt "Heidis Mediterrane Köstlichkeiten". Den Fall aus Freilassing findet die 32-Jährige ein "No-Go". Bild: Hannah Greiner

Discounter-Lebensmittel weiterverkaufen - ist das legal?

"Aus gewerberechtlicher Sicht ist der Verkauf von Discounter-Produkten auf dem Wochenmarkt grundsätzlich nicht verboten", sagt Franziska Springer vom Landratsamt Oberallgäu. Allerdings müsse das dann für den Kunden gekennzeichnet und ersichtlich sein.

Was genau auf dem Wochenmarkt verkauft werden darf, entscheiden laut Springer die zuständigen Städte und Gemeinden. Auch Michaela Waldmann von der Stadt Kempten bestätigt: "Das Weiterverkaufen von Supermarkt-Lebensmitteln ist nicht explizit verboten."

In der Satzung für den Wochenmarkt sei allerdings genau vorgegeben, welche Produkte zum verkauft werden dürfen - also vertraue die Stadt Kempten auf die Vernunft der Händler. "Wir sind uns sicher, dass so etwas wie in Freilassing bei uns nicht passiert", sagt Waldmann.

Auf dem Kemptener Wochenmarkt ist mittwochs und samstags vor allem bei frühlingshaften Temperaturen viel los. Bild: Hannah Greiner

Werden Produkte auf dem Wochenmarkt kontrolliert?

Dennoch finden Kontrollen statt: Immer mittwochs und samstags prüfen zwei Mitarbeiter der Stadt Kempten das Sortiment der Händler auf Unregelmäßigkeiten, so Waldmann.

Wie erkenne ich seriöse Ware auf dem Wochenmarkt?

"Auf Wochenmärkten ist es für Verbraucher nicht immer einfach zu erkennen, welche Waren aus eigener Erzeugung stammen und welche zugekauft wurden", sagt Andrea Danitschek. Sie ist Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Bayern. Das läge daran, dass es keine einheitliche, verbindliche Kennzeichnung für Lebensmittel direkt vom Erzeuger gebe.

Die Verbraucherzentrale rät Marktbesuchern deshalb, nachzufragen: "Seriöse Anbieter auf Wochenmärkten sollten transparent über die Herkunft ihrer Produkte informieren."