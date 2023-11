Kein Caterer fährt bis nach Frauenzell: Deshalb wird der Kita-Neubau für Altusried teurer

Gemeinderäte schütteln die Köpfe - auch weil der Bauwagen des Waldkindergartens in Krugzell nicht repariert werden kann. Die Versicherung lässt sich Zeit.

03.11.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Versorgung der Kinder mit Betreuungsplätzen in Kindergarten und Krippe bleibt in der Gemeinde Altusried ein Dauerthema. Nicht alle Kinder sind zum Start des neuen Kita-Jahres untergekommen, doch die Verwaltung arbeitet an Lösungen. Dennoch gibt es immer wieder neue Herausforderungen zu meistern. Aktuelles Beispiel: Für den Neubau der Kita in Frauenzell kann kein Caterer gefunden werden. Der Weg ist zu weit.

