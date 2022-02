Nach einer Trennung ist es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Was hilft: Erst die Beziehung zu sich stärken, sagt Liebeskummer-Coach Martina Prestele.

14.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Eine große Schüssel Eis heilt in romantischen Komödien alle Wunden, die eine vergangene Beziehung hinterlassen hat. In der Realität braucht es mehr, um nach einer Trennung wieder offen für eine neue Liebe zu sein, sagt Liebeskummer- und Beziehungscoach Martina Prestele. „Liebeskummer wird heruntergespielt. Viele Menschen können in so einer Situation kaum ihren Alltag meistern und fallen in ein Loch.“ Besondere Tage wie der Valentinstag am Montag verstärken die negativen Gedanken.