Kein Termin und lange Wartezeiten: Wo ist Darmkrebsvorsorge im Allgäu möglich?

Ein Leser will für eine Darmspiegelung ans Klinikum Kempten, doch er erhält keinen Termin. In welchen Fällen niedergelassene Ärzte zuständig sind.

18.01.2022 | Stand: 17:14 Uhr

Zehn Jahre ist es her, dass der 71-jährige Friedrich Faber aus Dietmannsried zur Darmkrebsvorsorge im Klinikum Kempten war. Zeit, wieder für eine Darmspiegelung vorbeizuschauen. „Als ich einen Termin ausmachen wollte, ging das nicht“, erzählt er. Die Klinik habe geantwortet, dass eine Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs in seinem Fall nicht möglich sei. Faber sagt: „Ich weiß nicht, an wen ich mich jetzt wenden soll.“

Auch Frage des "Vertrauens": Diese Bedenken haben Patienten vor einer Darmspiegelung

Nach dieser Erfahrung war Faber verärgert, als er Ende Dezember einen Artikel über Krebsvorsorge in unserer Zeitung las. „Darin war von Bequemlichkeit die Rede“, sagt er. „Es liegt in meinem Fall aber nicht an Bequemlichkeit.“ Faber kritisiert das mangelnde Angebot in der Region und die schwierige Suche nach einem passenden Arzt. „So eine Untersuchung hat auch viel mit Vertrauen zu tun“, sagt Faber.

Wie komme ich nach der Behandlung zurück nach Hause? Was passiert, wenn doch etwas schief läuft? Faber würde sich mit diesen Fragen in einer Klinik wohler fühlen als in einer Praxis, sagt er. „Sollte etwas schief laufen, gibt es im Krankenhaus alles für den Notfall.“ Bedenken, die viele Patientinnen und Patienten teilen, sagt Dr. Nis Nissen, Gastroenterologe an der Klinik Immenstadt: „Es gibt aber keinen Grund zur Sorge. Sollte es Risikofaktoren geben, werden die Patienten vom Facharzt an die Klinik verwiesen.“ Der Klinikverbund stehe in engem Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten in der Region.

Nur bei akuten Beschwerden können gesetzlich Versicherte für Darmspiegelung ans Klinikum Kempten

Das bestätigt Dr. Marc Nguyen-Tat, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie am Klinikum Kempten. Reine Vorsorgeuntersuchungen dürfe die Klinik aus rechtlichen Gründen nicht bei gesetzlich Versicherten durchführen. Das sei auch vor zehn Jahren so gewesen. „Es braucht eine Indikation. Zum Beispiel Bauchschmerzen, Blut im Stuhl oder unregelmäßiger Stuhlgang“, sagt der Arzt. Dann könne der Hausarzt Patienten an die Klinik für Gastroenterologie überweisen. Privat Versicherte können dort direkt einen Termin vereinbaren.

Jährlich führen die Ärztinnen und Ärzte am Darmzentrum laut Nguyen-Tat etwa 3000 Darmspiegelungen durch: „Und bei jeder untersuchen wir genau auf Darmpolypen.“ Diese Zellanhäufungen, die über Jahre zu bösartigen Tumoren heranwachsen, können dann einfach entfernt werden. Auch gebe es bei einer Darmspiegelung nur selten Komplikationen. Nguyen-Tat sagt: „Es ist eine der sichersten Möglichkeiten für Krebsvorsorge.“ Die medizinische Technik in diesem Bereich entwickle sich ständig weiter.

Termin für Darmkrebsvorsorge in Kempten und dem Oberallgäu oft nur mit Vorlaufzeit

Nguyen-Tat hofft, dass künftig noch mehr Menschen zur Vorsorge gehen. Seit Einführung der Vorsorge-Darmspiegelung im Jahr 2002 habe sich schon viel am Bewusstsein für Darmkrebs geändert. Seit 2019 werden Patienten außerdem von ihrer Krankenkasse an die Darmspiegelung erinnert. Frauen ab 55 Jahren, Männer bereits ab 50. Das führe auch dazu, dass Wartezeiten länger werden. Grundsätzlich sei die Infrastruktur für Darmspiegelungen in der Region „relativ dünn“, bestätigt Nguyen-Tat . Durch die Pandemie kam es zusätzlich zu Verschiebungen. Er rät, frühzeitig einen Termin bei einem niedergelassenen Arzt zu vereinbaren: „Ohne Risikofaktoren sind ein paar Monate Wartezeit nicht tragisch.“

Um Fragen vorab zu klären und Unsicherheiten auszuräumen, bietet es sich laut Nissen an, in die Sprechstunde des behandelnden Arztes zu gehen. Nissen sagt: „Hier versuchen wir, individuelle Lösungen zu finden und Sorgen zu nehmen.“