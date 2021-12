Kein Theater an Weihnachten: Amateurspieler üben sich in Geduld

Corona und die Folgen: Oberallgäuer Theatergruppen hoffen auf bessere Zeiten – und lassen sich Neues einfallen. Sketche und Videos sollen bei Laune halten.

24.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Corona und kein Ende. Die fünfte Welle rollt an, wuchtiger denn je, und das gerade zu einer Zeit, in der viele Amateurtheatergruppen ihre Herbst- und Weihnachtssaison starten wollten. Doch daraus wird zum zweiten Mal nichts. Viele Theatervereine in Kempten und den umliegenden Gemeinden bedauern, dass sie geplante oder fast fertige Produktionen absagen mussten und jetzt ihrer Leidenschaft nicht mehr nachgehen können. Doch sie ergeben sich in ihr Schicksal. „Was bleibt uns anderes übrig“, sagt Barbara Fleschutz vom Theaterverein Reicholzried. „Wir machen Pause und warten ab, bis wir wieder spielen können. Die Spieler sind da alle entspannt.“