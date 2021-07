Hund beißt 11-Jährigen in Oberschenkel - Hundehalterin fährt im Bus davon

Ein Hund beißt einen 11-Jährigen am Busbahnhof ZUM in Kempten. Die Hundehalterin lässt den Jungen stehen und fährt im Bus davon. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

16.07.2021 | Stand: 13:04 Uhr

Bereits am Mittwoch ist ein 11-Jähriger von einem Hund im Bereich des Busbahnhofs ZUM in Kempten gebissen worden, wie die Polizei berichtet. Der 11-Jährige wurde gegen 13 Uhr von einem circa kniehohen Hund, der ein schwarz-rotes Halsband trug, in den Oberschenkel gebissen. Hierdurch wurde der Junge laut Polizei leicht verletzt.

Die etwa 50-jährige Hundehalterin zeigte sich diesbezüglich nicht besonders beeindruckt, ließ den Jungen stehen und stieg in den Bus nach Durach. Die Hundehalterin soll schulterlange, schwarze Haare gehabt und rot-schwarze Kleidung getragen haben. Zudem habe sie einen rot-weißen Trolli mit sich geführt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-2140 zu melden.

