Jugendlicher Radfahrer kollidiert mit Auto

Bei einem Unfall am Montag in Kempten ist ein 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Er war offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten abgebogen.

06.12.2022 | Stand: 12:16 Uhr

In Kempten ist am Montagmorgen ein 13-jähriger Radfahrer mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall im Bereich der Ludwigstraße und Scheggstraße. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad demnach über die Bedarfsampel an der Ludwigsstraße in Richtung Scheggstraße, ohne diese zu benutzen und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Kempten: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Durch das plötzliche Abbiegen des 13-Jährigen konnte eine 38-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte trotz einer Abbremsung mit ihm. Der jugendliche Radfahrer, der einen Helm trug, wurde dabei leicht am linken Schienbein verlezt und vorsorglich von einem Rettungswagen ins Kliikum Kempten gebracht. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverlezt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1.100 Euro, da sowohl das Vorderrad des Fahrrads, als auch der Frontstoßfänger des Autos beschädigt wurden.