Autofahrer in Kempten fährt 14-Jährige an und flieht - Mädchen verletzt

Obwohl ein Autofahrer in Kempten ein junges Mädchen mit seinem Wagen streifte und es dadurch zu Fall brachte, fuhr er einfach weiter. Die Polizei ermittelt.

16.03.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Am Dienstag ist eine Jugendliche von einem unbekannten Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen 12.15 Uhr und 12.20 Uhr an der Ecke Freudenberg-Freudental. Dort überquerte das Mädchen an einer Fußgängerampel die Straße. Laut Polizei bog zur selben Zeit ein blauer Wagen vom Freudenberg in das Freudental ein und streifte das Mädchen am Bein.

Mädchen in Kempten von Auto angefahren und leicht am Bein verletzt

Dadurch stürzte die 14-Jährige und verletze sich leicht am Bein. Das blaue Auto fuhr weiter ohne anzuhalten, so die Polizei. Das Mädchen wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hinweise werden unter der Nummer 0831) 9909-2050 entgegengenommen.