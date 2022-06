Kempten: 18-Jähriger überrollt betrunkenen Fußgänger mit dem Auto

Beim Ausparken übersah ein 18-Jähriger einen jungen Mann, der betrunken hinter seinem Auto lag, und überrollte ihn. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt.

25.06.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Samstag in Kempten einen betrunkenen Fußgänger mit dem Auto überfahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 18-Jährige mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah er in der Dunkelheit einen alkoholisierten 19-Jährigen, der hinter seinem Wagen auf dem Boden lag.

18-jähriger Autofahrer überrollt Betrunkenen in Kempten

Der 18-Jährige überrollte den Betrunkenen. Sofort alarmierte er einen Rettungsdienst. Der 19-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang.

