30-Jähriger verliert 11.000 Euro durch Trickbetrug am Telefon

Ein 30-Jähriger Mann in Kempten ist Opfer eines Trickbetruges geworden. Ein Unbekannter hatte sich am Telefon als Europol-Beamter ausgegeben.

31.05.2022 | Stand: 14:51 Uhr

In Kempten ist am Montag ein 30-Jähriger Opfer eines Trickbetrügers geworden. Laut Angaben der Polizei wurde der Mann am Vormittag von einem Unbekannten angerufen, der sich als Europol-Beamter ausgab. Der Anrufer behauptete, dass gegen den 30-Jährigen wegen Geldwäsche ermittelt würde.

30-Jähriger gibt Telefonbetrüger Kontodaten weiter

Daraufhin gab der 30-Jährige seine sämtlichen Bankverbindungen und Kontodaten an den Anrufer weiter. Später fiel ihm auf, dass von seinem Konto insgesamt 11.000 Euro unrechtmäßig auf ein italienisches Konto überwiesen wurden. So flog schließlich der Betrug auf.

