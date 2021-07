Mieter sorgen sich um die Zukunft einer alten Wohnsiedlung in Kempten. Die Bima hat ihnen empfohlen, nicht mehr groß in die Wohnungen zu investieren.

23.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Was plant der Bund mit seinen 280 Wohnungen in der Rottachsiedlung in Kempten? Die Sorge treibt manche Mieterinnen und Mieter um. 52 Wohnungen stehen bereits leer, werden nicht neu vergeben. Zudem rät die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) aus Bonn den Bewohnern, von größeren privaten Investitionen in die Wohnungen „Abstand“ zu nehmen. Das klingt in Mieterohren gefährlich.