Am Montag haben Betrüger 17.000 Euro von einer 59-jährigen Frau aus Kempten erbeutet. Sie hatte zuvor eine SMS von ihrer vermeintlichen Bank erhalten.

08.03.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Eine 59-Jährige ist am Montag zum Opfer eines SMS-Betrugs geworden. Nach Polizeiangaben erhielt sie eine Nachricht, in der sie vermeintlich von ihrer Bank aufgefordert wurde, ihre Bankdaten samt Passwort in einem Online-Formular einzugeben.

Betrüger erbeuten 17.000 Euro von 59-jährigen Kemptnerin

Die Frau trug daraufhin zwar ihre Daten ein, bestätigte sie aber nicht. Dennoch gelang es den Tätern, laut Polizei insgesamt 17.000 Euro vom Konto der 59-Jährigen abzubuchen.

