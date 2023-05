78 Fahrverbote in zwei Stunden nach Tempomessung auf A7 bei nasser Straße

Die Polizei maß am Donnerstag auf der A7 bei Kempten bei Nässe 400 zu schnelle Autos. Ein Autofahrer fuhr 156 km/h - fast doppelt so schnell als erlaubt.

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag zwei Stunden lang eine Geschwindigkeitsmessung auf der A7 bei Kempten in Fahrtrichtung Ulm durchgeführt. Das Tempo ist in diesem Bereich bei Nässe auf 80 km/h begrenzt, teilt die Polizei mit. Obwohl im Radio vor Dauerregen im Allgäu gewarnt wurde und es während der gesamten Kontrolle regnete, fuhren von 1838 Fahrzeugen, die zu dieser Zeit unterwegs waren, 400 Autofahrer deutlich zu schnell.

Ein Autofahrer war fast doppelt so schnell als erlaubt

78 der Fahrer erhalten nun neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 156 km/h, auf ihn kommt ein dreimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 1400 Euro zu.

