Erneut versuchten die AfD-Stadträte, in Kempten mehr Einfluss zu gewinnen. Ohne Erfolg. Nun wollen sie, dass ein Gericht entscheidet.

01.03.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Die AfD im Kemptener Stadtrat gibt ihren Kampf um einen Sitz in den Ausschüssen nicht auf. Sie hat erneut einen Antrag gestellt, das Verteilungsverfahren entsprechend zu verändern. Und erneut stimmte der gesamte Stadtrat – abgesehen von den zwei während der jüngsten Sitzung anwesenden AfD-Mitgliedern – dagegen. Die Konsequenz dieses Ergebnisses hatte Senftleben vorab in Aussicht gestellt: Die AfD will vor Gericht ziehen, um an ihren Sitz zu kommen.