Polizei stellt bei Kontrollaktion in Kempten und dem Oberallgäu 522 Verstöße fest

17.06.2023 | Stand: 13:07 Uhr

Die Polizei hat am Freitag im Rahmen des Aktionstags Verkehrssicherheit Kontrollen in Kempten und dem nördlichen Oberallgäu durchgeführt. Unser Reporter war vor Ort und berichtet, wie die 24-Stunden-Aktion ablief. Insgesamt stellte die Polizei bei den Kontrollen 522 Verstöße fest, teilen die Beamten mit.

Unter anderem kontrollierte die Polizei mehrere betrunkene Fahrerinnen und Fahrer. Die Beamten stoppten einen betrunkenen Mopedfahrer um die Mittagszeit in einer Oberallgäuer Gemeinde. Dieser hatte 2,6 Promille und besitzt keinen gültigen Führerschein. Bei einem Radfahrer, den die Polizei im Kemptener Stadtgebiet anhielt, zeigte das Messgerät einen Alkoholwert von 1,6 Promille an.

Aktionstag Verkehrssicherheit in Kempten: Viele Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs

Die Polizei zählte darüber hinaus alleine 261 Geschwindigkeitsverstöße. In zwei dieser Fälle müssen die Fahrer mit Fahrverboten rechnen. In 166 Fällen hielten die Fahrer den vorgeschriebenen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Auf 81 von ihnen kommt nun ebenfalls ein Fahrverbot zu.

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen wurde ein Kleintransporter am frühen Morgen kontrolliert. Auf der Ladefläche fanden die Beamten ein gestohlenes Fahrzeug und stellten dieses sicher. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.

Außerdem traf die Polizei im Rahmen der Kontrollen einen 37-Jährigen im Stadtgebiet von Kempten an, gegen den ein aktueller Haftbefehl vorliegt. Dieser wurde vollstreckt.

Manche kamen auch mit einer Verwarnung davon

An vier Fahrzeugen stellten die Beamten technische Veränderungen fest, wegen denen die Betriebserlaubnis ungültig wurde. In zehn Fällen hat die Polizei Radfahrer wegen ihres individuellen Fehlverhaltens oder technischer Mängel an den Fahrrädern gebührenpflichtig verwarnt.

28 Fahrer benutzten ihr Handy während der Fahrt. Auf sie kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zu. Zusätzlich müssen sie Auslagen und Gebühren in Höhe von 30 Euro zahlen.

Ein Fahrer wurde von einem Videofahrzeug der Verkehrspolizei dabei erwischt, wie er über eine rote Ampel fuhr. Er erhält nun ein Fahrverbot. Daneben führten die Polizistinnen und Polizisten Gespräche mit 275 Fahrerinnen und Fahrern, die geringfügige Verstöße begangen hatten.

