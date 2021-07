Stefan Vatter und Tochter Sarah aus Kempten wollen in einem gemeinsamen Buch Orientierung in den Fragen des Lebens geben. Was eine Ameise damit zu tun hat.

14.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Drei Bücher hat Dr. Stefan Vatter bisher veröffentlicht. Als Autor steht der langjährige Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Kempten aber jetzt nicht mehr allein auf dem jüngsten Werk: Gemeinsam mit seiner Tochter Sarah hat Vatter das Buch „Ameise sucht Gott“ geschrieben.