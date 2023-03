Arbeiten für die "Parkstadt Engelhalde" in Kempten haben begonnen

Der Stadtrat sagt Ja zum neuen Wohnquartier auf dem Saurer-Allma-Gelände in Kempten. Über 400 Wohnungen sollen dort entstehen. Der Zeitplan steht bereits fest.

27.03.2023 | Stand: 17:10 Uhr

Vorarbeiten sind bereits im Gang in der künftigen „Parkstadt Engelhalde“. Im April beginnt die Räumung des ehemaligen Saurer-Allma-Geländes. In den kommenden zehn Jahren entsteht am Schumacherring ein neues urbanes Quartier für etwa 1000 Menschen. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan nun einstimmig gebilligt. Auch der städtebauliche Vertrag mit der Sozialbau ist unter Dach und Fach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.