11-Jährige wird in Kempten angefahren - und hat Glück

In Kempten hat ein Autofahrer ein 11-jähriges Mädchen angefahren. Die Schülerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert - und wie durch ein Wunder kaum verletzt.

14.02.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver hat ein 66-Jähriger am Montagnachmittag ein Mädchen in Kempten angefahren. Laut Polizei lief die 11-Jährige auf Höhe einer Schule am Adenauerring trotz roter Ampel auf die Straße.

11-Jährige in Kempten angefahren - nicht schwer verletzt

Dabei erfasste der Autofahrer das Mädchen frontal. Die 11-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Schülerin hatte Glück: Laut Aussage der Beamten wurde das Mädchen nicht schwer verletzt.

Am Auto entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 4.500 Euro. Es kam zwischenzeitlich zu Verzögerungen im Berufsverkehr.

