Autofahrerin rammt mehrere geparkte Wagen und fährt mit kaputtem Reifen weiter

In Kempten ist eine Frau mit ihrem Wagen über einen Gehweg gefahren. Dort rammte sie geparkte Autos. Mit ihrem schwer beschädigten Fahrzeug fuhr sie davon.

10.09.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Die Polizei nennt es eine "Irrfahrt": Eine Autofahrerin hat am Samstag in Kempten mehrere Wagen gerammt und ist mit ihrem schwer beschädigten Auto weitergefahren.

Laut Polizei war die 66-Jährige - vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme - über den Geh- und Radweg in der Füssener Straße in Richtung des Schumacherrings gefahren. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen mehrmals gegen am Straßenrand geparkte Autos. Das Fahrzeug der Frau erlitt unter anderem einen Reifenschaden. Ein Passant beobachtete die Unfälle und verständigte die Polizei.

Mehrere Unfälle verursacht: "Irrfahrt" durch Kempten von anderer Verkehrsteilnehmerin gestoppt

Doch die 66-Jährige fuhr mit ihrem stark beschädigten Wagen weiter über den Schumacherring - in auffallend unsicherer Fahrweise. Eine andere Verkehrsteilnehmerin konnte die Frau schließlich in der Keselstraße zum Anhalten bringen und die Polizei rufen.

