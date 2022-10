Gegen die endlose To-Do-Liste im Kopf: Eine Autorin gibt Tipps gegen Überbelastung im Alltag

Familie, Beruf, Haushalt – Frauen übernehmen viele Aufgaben. Dabei einen Überblick zu behalten, ist eine hohe Belastung. Tipps der Autorin Laura Fröhlich.

17.10.2022 | Stand: 15:11 Uhr

Zuhause, ist das für Sie Ruheort oder eher mit Stress verbunden? Die Antwort darauf könnte mit der Zahl der Aufgaben zusammenhängen, die zuhause warten. Kochen, waschen, Kinder zur Schule bringen, Angehörige pflegen – allein der Gedanke an die scheinbar nie endenwollende Liste an Aufgaben führe oftmals zu psychischer Belastung, dem sogenannten Mental Load, sagt Autorin Laura Fröhlich: „Lange hatte diese Last für mich keinen Namen.“ Nun teilt sie ihre Erfahrungen mit anderen, auch in Kempten.

Wegen klassischer Rollenbilder und dem eigenen Anspruch wird aus Belastung oft Überbelastung

„Ich ging immer neue Projekte an, um meine Rolle als Super-Mutter auszufüllen, und kam nicht einmal auf die Idee, meinem Mann eine Aufgabe abzugeben“, liest Fröhlich bei einer Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbundes aus ihrem Buch „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“ vor. Der eigene Anspruch, der Vergleich mit anderen und vermeintlich abgelegte Rollenbilder hätten sie in diesen Alltag geführt. „Warum sehe nur ich die Arbeit?“ oder „Das mache ich lieber schnell selbst“, habe sie sich oft gedacht. Die Belastung wurde zur Überbelastung.

Um zu verstehen, wie Familie anders funktionieren kann, blickte Fröhlich nach Südamerika. Maya-Eltern beispielsweise würden ihren Kindern im Haushalt mehr zutrauen, sagt sie. Mitanpacken und Wertschätzung für diese Arbeit sei selbstverständlich: „Die Familie als Team. Acomedido sein, heißt das dort.“ Hierzulande sei das oft anders.

Auch Politik ist gefordert um mentale Belastung für Familien zu reduzieren

Fröhlich erzählt von vergangenen Zeiten. Davon, dass Mann und Kinder lange nur ihre „Assistenten“ gewesen seien und sie das so wollte: „Frauen übernehmen aber nicht nur zuhause mehr ,unsichtbare’ Arbeit.“ Auch in Beruf oder Ehrenamt gelte das oft als selbstverständlich.

Einer Frau im Publikum kommen die Tränen. In dem, was Fröhlich da beschreibt, findet sie ihren Alltag wieder. Die junge Mutter arbeite zwölf Stunden pro Woche, kümmere sich überwiegend um die Kinder, sagt sie: „Mein Mann arbeitet ja auch, ich will ihn auch nicht überbelasten. Aber es ist zu viel.“ Zu viel, das treffe es, antwortet Fröhlich: „Einfach zu viel Arbeit für zu wenig Menschen.“ Zwar könne es helfen, Aufgaben wie den Bringdienst zum Sport oder Musikunterricht mit anderen Eltern zu teilen, doch das eigentliche Problem liege tiefer. „Die Politik muss Fürsorge-Arbeit anerkennen“, sagt Fröhlich und bezieht sich auf Forderungen nach zum Beispiel einer 30-Stunden-Woche.

Frauen aus Kempten und Umgebung: "Ich kam mir lange nutzlos vor. Ich dachte: Ich erziehe ja ,nur’ die Kinder"

„Ich kam mir lange nutzlos vor. Ich dachte: Ich erziehe ja ,nur’ die Kinder. Heute sehe ich das anders“, erzählt eine andere Zuhörerin. Vor allem die Corona-Zeit und die Debatte darum, dass Frauen sich freilich nicht immer, aber häufiger allein neben Beruf im Homeoffice auch um die Betreuung der Kinder im Online-Unterricht kümmern mussten, habe ihr das klar gemacht. Sie sagt: „Trotzdem fällt es mir schwer, etwas abzugeben.“

Eine der Folgen von zu viel „Mental Load“ sei, dass es auch öfter zu Konflikten innerhalb einer Partnerschaft komme. Fröhlichs Tipp: Über Belastung sprechen und sichtbar machen, welche Aufgaben es gibt. Zum Beispiel in Form eines „Küchenmeetings“: Auch Fröhlich selbst trifft sich nach eigener Aussage jeden Sonntag mit ihrer Familie in der Küche, bespricht, wer welche Aufgabe übernimmt, was weniger wichtig ist und gestrichen werden kann und wann Zeit für eine Pause bleibt: „Am besten funktioniert das mit dem Wenn-Dann-Prinzip: Wenn ich an dieser Parkbank in Kempten vorbeigehen, dann mache ich dort fünf Minuten Pause.“