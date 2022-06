Baustellen auf den Straßen in Kempten: Achtung – hier ist (bald) kein Durchkommen

In der Immenstädter Straße laufen die Bauarbeiten im Zeitplan. Verkehrsteilnehmer müssen sich auch andernorts auf Einschränkungen einstellen. Eine Übersicht.

30.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Arbeiten an der derzeit größten Baustelle auf Kemptens Straßen schreiten voran: Der letzte Bauabschnitt in der Immenstädter Straße ist in vollem Gange. Deswegen ist sie von der Einmündung Haubenschloßstraße aus stadteinwärts gesperrt. Wie berichtet, dauern die Einschränkungen voraussichtlich bis Ende Oktober. Auch andernorts müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf Behinderungen einstellen. Diese neuen Baustellen kündigt die Stadt für die nächsten Tage an:

Freudental/Keselstraße: An diesem Donnerstag, 30. Juni, beginnen Bauarbeiten im Freudental/Keselstraße zwischen der Burgstraße und Am Alten Holzplatz. Hier werden nach Angaben der Stadt neue Wasserleitungen verlegt. Der Bereich ist voraussichtlich bis Ende November gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird großräumig über die Füssener Straße beziehungsweise über die Kotterner Straße/Bahnhofstraße umgeleitet. Anlieger kommen je nach Bauabschnitt bis zur Baustelle durch. Um die Wasserleitungen ins Hauptnetz einzubinden, müssen Verkehrsteilnehmer zwischen 25. Juli und 5. August zudem im Kreuzungsbereich Burgstraße, Freudenberg und Kronenstraße mit Behinderungen rechnen. Eine Sperrung erfolgt laut Pressemitteilung allerdings nicht. Auch Radfahrerinnen müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Im Kemptener Stadtteil Thingers stehen gleich zwei Baustellen an

Memeler Straße: Kürzer fällt die Sperrung in der Memeler Straße (Thingers) aus. Diese ist von Montag, 4. Juli, bis Freitag, 8. Juli wegen Asphaltarbeiten zwischen Königsberger Straße und Tilsiter Straße nicht passierbar. Der Verkehr wird über Heiligkreuzer und Lotterbergstraße umgeleitet. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Im Thingers: Die Straße „Im Thingers“ wird ab Montag, 4. Juli, bis Ende August zur Einbahnstraße. In diesem Zeitraum werden Fernwärmeleitungen verlegt. Der Verkehr in Richtung Zentrum wird über den Finkenweg und dann über die Heiligkreuzer oder Mariaberger Straße geleitet. Der Großteil der Parkplätze entlang der Straße „Im Thingers“ ist während der Arbeiten laut Stadt gesperrt. Die Gehwege sind nicht betroffen.

