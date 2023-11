Kempten bekommt ein Online-Planungstool für Kita-Plätze

Die Stadt arbeitet mit dem neuen Portal "Little Bird" ab 1. Dezember. Es soll Eltern und Verwaltung einen besseren Überblick über noch freie Plätze geben.

27.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

"Wir sind jetzt auf der Höhe der Zeit", sagte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle während der Vorstellung des neuen Online-Planungstools für Kita-Plätze im Rathaus. "Little Bird", so der Name der Software, geht am 1. Dezember an den Start. Sie soll einen besseren Überblick über belegte und noch freie Plätze in den 41 Kindertageseinrichtungen der Stadt liefern. "Wir hoffen, den Eltern dadurch schneller einen Platz anbieten zu können", sagte Sozialreferent Thomas Baier-Regnery.

