Betrüger wollen Kemptenerin über Kleinanzeigen-Portal im Internet abzocken

14.02.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Eine 63-jährige Frau aus Kempten hatte eine Verkaufsanzeige auf ein Kleinanzeigen-Portal im Internet gestellt. Wie die Polizei berichtet, meldete sich auf ihr Angebot hin ein Unbekannter aus dem Ausland und bat um den Versand der Ware an seinen Neffen.

Da es sich bei dem Kauf angeblich um ein Geschenk handelte, sollte die Frau noch Gutscheinkarten kaufen und diese dem Paket beilegen. Den Mehrpreis wollte der vermeintliche Käufer überweisen. Da der Frau die Vorgehensweise komisch vorkam, versandte sie nichts und kam nicht zu Schaden.

Betrug auf Kleinanzeigen-Portalen: Die Masche ist der Polizei bekannt

Die Betrugsmasche ist der Polizei Kempten bekannt. Betrüger melden sich unter dem Vorwand, sich selbst im Ausland zu befinden und geben an, dass sie ein Geschenk für Verwandte in Deutschland kaufen wollen würden. Als zusätzliches Geschenk sollen Gutscheinkarten diverser namhafter Online-Händler gekauft und dem Paket beigelegt werden. In der Regel verlangen die Täter Fotos von den Gutscheincodes als Beweis, dass der Gutschein gekauft wurde. Weder die Ware noch die Gutscheine werden von den Betrügern bezahlt.

Die Polizei rät:

Nutzen sie die Kleinanzeigen-Portale im Internet zum direkten Verkauf von Person zu Person.

Versenden sie nicht.

Werden sie spätestens dann misstrauisch, wenn sie als Verkäufer für den Verkauf etwas zahlen sollen.

