Kempten: Betrunkener Autofahrer fährt Hydrant um

Ein 60-Jähriger soll am Dienstagabend eine betrunkene Spritztour durch Kempten gemacht haben, wobei er einen Hydranten und mehrere Mülltonnen um fuhr.

22.12.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Am Dienstagabend fuhr ein betrunkener Autofahrer einen Hydranten in Kempten um. Laut Polizei soll der 60-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Hydranten in der Oberwanger Straße gefahren sein. Dieser löste sich aus seiner Verankerung, was dazu führte, dass große Mengen an Wasser austraten. Der Mann setzte seine Fahrt durch jedoch Kempten fort und kollidierte noch mit mehreren Mülltonnen, einer Steintreppe und seiner eigenen Hecke. Allerdings schaffte er es noch das Auto in seiner Garage zu parken.

Kempten: Verkehrssünder lag schlafend im Bett

Da der 60-Jährige beim Zusammenstoß mit dem Hydranten sein Kennzeichen verlor, konnte die Polizei den Fahrer recht schnell ermitteln. Da der Mann jedoch auch nach mehrfachem Klingeln die Haustür nicht öffnete und der Tatverdacht mehrere Straftaten bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft die Betretung der Wohnung an. Dort fanden die Beamten den 60-Jährigen schlafend im Bett vor. Der durchgeführte Alkoholtest lag laut Polizei deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Den 60-Jährigen erwarten jetzt Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. Der verursachte Sachschaden beläuft sich aktuell auf über 20.000 Euro.

Lesen Sie auch: Sinken die Spritpreise in Kempten noch weiter? So sieht es diese Woche aus