Diebe stehlen Buchstaben eines Firmenlogos in Kempten

Unbekannte haben an einem Supermarkt im Kemptner Stadtteil Ursulasried Buchstaben des Firmenlogos abmontiert und gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

18.10.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Am vergangenen Wochenende haben Diebe Buchstaben des Firmenlogos eines Supermarktes in Kempten gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben die Unbekannten die wohl im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag an dem Lebensmittelgeschäft im Stadtteil Ursulasried abmontiert.

Buchstaben an Kemptner Supermarkt gestohlen - Schaden von mehreren Hundert Euro

Die Unbekannten beschädigten dabei auch Halterungen, an denen sich andere Buchstaben befinden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Kempten bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2140 zu melden.

Weitere Meldungen aus Kempten lesen Sie hier.