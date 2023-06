Die 10 schönsten Kemptener Feierabend-Spots im Grünen

Dass Kempten schöne Plätze bietet, wissen wir. Aber gerade zur Feierabendstunde, um den Tag angenehm und zum Sonnenuntergang ausklingen zu lassen, sind diese Orte besonders geeignet. Im Grünen oder mit Blick aufs Grüne: An diesen Plätzen lässt es sich gut entspannen, picknicken und genießen. Hier kommt man runter – und das mitten in der Stadt.

Der Cambodunumpark Ein besonderer Ort befindet sich vorne am Aussichtspunkt des Tempelbezirks, hinter dem Café. Dieser bietet einen atemberaubenden Blick über die Stadt Kempten Alpen

Auf einer Bank oder auf der Mauer lässt sich besonders gut der Sonnenuntergang anschauen. Gerade für Familien bietet sich dieser Platz an. Auf dem angrenzenden Spielplatz können die Kleinen mit Wasser spielen, Trampolin springen und klettern.

Die Residenz und der Hildegardplatz Hier lassen sich die letzten Sonnenstrahlen im Stadtzentrum einfangen. Die Sonne verschwindet hinter dem Dach des Kornhauses. Bei einem Picknick auf der Wiese des Residenzplatzes lassen sich die letzten Strahlen besonders gut genießen. Aber auch direkt auf den Stufen vor der Basilika St. Lorenz, den Sitzgelegenheiten am Hildegardplatz oder an den Brunnen lässt sich der Tag gut ausklingen.

Der St.-Mang-Platz Der große Platz an der St.-Mang-Kirche lädt zum Verweilen ein. Auf den Bänken unter den Bäumen und an dem großen St.-Mang Brunnen lässt sich der Feierabend in der Innenstadt gut einläuten.

An den Illerstränden An der Iller entlang gibt es zahlreiche Flecken zum Entspannen. Hier kann jeder für sich entscheiden, wie lange er laufen möchte, um einen geeigneten Spot zu finden. Richtung Friedhof und noch weiter Richtung Hirschdorf findet man immer wieder kleine, leere Strände am Ufer. Wer lieber nahe der Stadt bleiben möchte, setzt sich hinter dem Illerspielplatz gegenüber vom Illerstadion auf den großen Steinstrand mit Blick auf die Bäume. Direkt am Wasser kommt man hier gerade an heißen Sommertagen garantiert zur Ruhe.

Die Illerstufen Ebenfalls an der Iller, am Ende der Brennergasse, findet man große Sitz-Stufen direkt am Flusswasser. Der Blick auf das Wasser, die Rosenau und den Engelhaldepark bieten eine angenehme Abwechslung zum Stadtalltag. Auch hier werden Familien mit Kindern glücklich. Das Wasser an sich ist schon ein Erlebnis für die Kleinen und direkt hinter den Stufen befindet sich ein Spielplatz in Sichtweite. Perfekt, um den Feierabend zu genießen.

Der Engelhaldepark Ob auf dem Steg am Teich, bei einem Picknick auf der Wiese oder beim Beobachten des Sonnenuntergangs auf einer Bank an den höher gelegenen Stellen im Park - im Engelhaldepark gibt es viele Möglichkeiten, die Abendstimmung zu genießen.

König-Ludwig-Brücke Die Fußgängerbrücke liegt unterhalb des Schuhmacherrings. Sie ist über den Weg an der Iller entlang oder aber auch von der Straße aus zu erreichen. Ein Spaziergang über die König-Ludwig-Brücke während des Sonnenuntergangs bietet einen Blick über die Iller, ins Grüne und auf die Architektur der Rosenau.

Die Burghalde Sie liegt mitten in Kempten, fast wie ein kleiner grüner Gipfel der Stadt. Hier lässt sich der Tag unter den Bäumen, auf Sitzmäuerchen, den Liegeplätzen und Bänken gut ausklingen. Kinder freut ein Spielplatz inmitten von Grün. Im Sommer finden hier auch immer wieder Veranstaltungen statt.

Hofgarten Wer lieber in der Innenstadt bleiben möchte, kann sich im grünen Hofgarten niederlassen. Der bunt bepflanzte Park hinter der Residenz bietet Schatten und Ruhe.