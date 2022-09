Nachhaltige Betriebe: „Es geht nicht darum, perfekt zu sein“

Bewusst Wirtschaften bedeutet mehr, als ein Öko-Siegel auf die Firmenseite zu stellen. Unternehmer berichten von ihren Erfahrungen und falschen Vorstellungen.

19.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Konsum per se ist nicht nachhaltig“, sagt Thomas Kaiser, Designer, Ingenieur und Mitbegründer des Unternehmens Höfats mit Sitz in Kempten. „Es gibt keine nachhaltigen Produkte, nur nachhaltige Lebensstile.“ Das sagt auch Dr. Martin Müller. Aus Sicht des Professors, der sich an einem Stiftungslehrstuhl in Ulm mit nachhaltigem Wirtschaften befasst, gibt es jedoch ein zentrales Problem: Das, was wir konsumieren, sei in unserer Gesellschaft ein Statussymbol – und damit identitätsstiftend. Das bedeutet: Wird das große, spritschluckende Auto kritisiert, fühlt sich der Halter als Person angegriffen. „Wir müssen offener werden und sollten Identität an Leistungen knüpfen“, warb Müller.

