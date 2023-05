Nicht gezahlt: Drei junge Männer flüchten nach Taxifahrt durch Kempten

Drei Männer fuhren in der Nacht auf Montag mit dem Taxi durch Kempten. Als es ans Zahlen ging, tricksten sie den Taxifahrer aus und rannten davon.

16.05.2023 | Stand: 11:42 Uhr

In der Nacht auf Montag haben drei Männer einen Taxifahrer in Kempten betrogen. Um kurz nach Mitternacht ließen sich die etwa 20 Jahre alten Männer von einem Taxi in das Kemptener Stadtzentrum zu einer Bank fahren, teilt die Polizei mit. Dort stiegen sie unter dem Vorwand aus, Geld abheben und die Fahrt bezahlen zu wollen.

Drei Männer in Kempten bezahlen Taxifahrt nicht

Nachdem die Männer ausgestiegen waren, rannten sie jedoch ohne zu zahlen davon. Der Taxifahrer verfolgte sie kurz - ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise zu den drei Personen unter der Telefonnummer 0831/9909-0.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie wie immer hier.