Ein Fremder vor dem Fenster - Fälle von Stalking in der Region häufen sich

Eine Frau in Kempten wird über mehrere Monate von einem Unbekannten beobachtet. Die Angst vor dem Stalker verändert ihr Leben, auch wenn sie das nicht will.

11.04.2023 | Stand: 16:53 Uhr

Es ist eine laue Sommernacht in Kempten. Eine junge Frau kommt nach einem langen Arbeitstag zurück in ihre Erdgeschosswohnung. Jemand läuft über die Terrasse, die Klänge der Schritte dringen durch das gekippte Fenster. Kommt so spät noch ein Freund zu Besuch? Ruckartig öffnet sie die Jalousien, erzählt sie: „Dann hab ich einem Fremden ins Gesicht geschaut.“ Erschrocken habe sie die Polizei gerufen, der Mann rannte davon, erzählt die junge Frau – es war nicht das letzte Mal, dass ihr der Fremde einen Besuch abstattete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.