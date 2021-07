Auf eine Runde League of Legends mit den E-Sportlern des AK Gaming

Taktik, Reaktion und mehr verlangt einem das Computerspiel League of Legends (LoL) ab. Unser Reporter war beim Traning vom AK Gaming der FH Kempten dabei.

07.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist die Chance für das rote Team: Einer der Blauen läuft ein Stück hinter seinen Kameraden. Schon stürzen sich die roten Spieler auf ihn. Bevor die anderen Gegner reagieren können, haben sie bereits den ersten Verlust zu beklagen. Die League-of-Legends-Runde hat begonnen.

Allein nach dieser Szene ist klar: Wer bei dem Computerspiel League of Legends (LoL) gewinnen will, muss nicht nur Taktik an den Tag legen, sondern auch schnelle Reaktionen und Kommunikationsfähigkeit. Diese Fähigkeiten trainieren die Mitglieder des E-Sport Kempten einmal in der Woche.

Viele kommen über den AK Gaming der Hochschule Kempten zum E-Sport Kempten. Knapp 400 Mitglieder hat der AK, 160 davon sind aktiv, sagt Yagmur Uzu Baser. Sie leitet den AK Gaming und studiert an der Hochschule Game Engineering. Neben LoL spielen die Studenten zum Beispiel "Counter Strike Global Offensive" und "Overwatch". Als Team nehmen sie dann in der Uniliga teil und treten gegen Mannschaften aus ganz Deutschland an.

AK Gaming der Hochschule Kempten nimmt an Uniliga teil

Bis jetzt aus Spaß, gesponsert wird niemand, sagt Baser. In den höheren Ligen sei das aber schon der Fall. International sind für herausragende Spieler laut chip.de jährliche Einkommen von bis zu umgerechnet über zwei Millionen Euro möglich. Dazu kommen Preisgelder, die Statista zufolge bis zu umgerechnet 34 Millionen Euro für ein Team betragen können - und das obwohl viele E-Sport nicht als Sport anerkennen. Darauf angesprochen argumentiert Baser: "E-Sport ist Sport. Vor allem hinsichtlich Motorik, Reaktion und Koordination." Lol sei auf einer anderen Ebene ebenfalls fordernd: "Man wird geistig gefordert. Ich verstehe es nicht. Schach und Dart zählen doch auch als Sport, obwohl man sich nicht bewegt."

Geistig gefordert ist unser Reporter auf jeden Fall, als er sich selbst an LoL versucht hat. Um nicht zu sagen komplett überfordert. Das fängt bereits bei der Charakterauswahl an. Jeder Spieler entscheidet sich für einen von über 150 Charakteren - und alle zwei bis vier Monate kommen Baser zufolge neue dazu. Im selben Zug kann das Team für die Gegner Spielfiguren sperren, so Taktiken ausschließen und gegebenenfalls das Spiel für sich entscheiden, bevor es überhaupt angefangen hat, sagt Baser.

So hat sich unser Reporter bei League of Legends (LoL) mit dem E-Sport Kempten geschlagen

Dann geht das Spiel los. Der Reporter bleibt bei einem anderen Spieler, Baser gibt als Trainerin Anweisungen. Spezialfähigkeiten, Gegenstände bei einem Laden im Hauptquartier einkaufen und Fähigkeiten hochstufen - bei LoL gibt es allerhand zu beachten. Dabei als Laie noch einer übergeordneten Taktik folgen und entsprechend mit den Teamkollegen kommunizieren, wird dabei schnell zu viel.

Einige Mitgleider des AK Gaming der Hochschule Kempten: (von links) Jakob Fischer, Kevin Staengle, Florian Brauner, die Leiterin Yagmur Uzu Baser sowie Fabian Gumpp. Bild: David Fischer

Das Team des Reporters wird überrollt, schon nach kürzester Zeit sind die Gegner im Hauptquartier. Das liege nicht nur an dem ungeübten Mitspieler, heißt es aus den Reihen des Reporter-Teams. Was auffällt: Stets reden und lachen sie miteinander. Obwohl jeder für sich alleine zuhause hockt, entsteht so ein Wir-Gefühl.

Corona wirkt sich auch auf den E-Sport Kempten aus

Nicht umsonst sind die Server abgeschmiert, als die ersten Corona-Beschränkungen in Kraft traten, erinnert sich ein Spieler zurück. Was er und die anderen an LoL besonders gut finden: Das Spiel ist komplett kostenlos. Und wer Geld investiert, erlangt keinen Vorteil, sondern höchstens außergewöhnlichere Kleidung für seine Spielfigur. "Man will den besten Spieler sehen - und nicht den mit dem größen Geldbeutel", sagt ein Mitglied.

Doch auch am E-Sport geht die Pandemie nicht spurlos vorbei, sagt Leiterin Baser. Beispielsweise würden die Mitglieder des E-Sports Kempten gerne mehr sein als eine lose Gruppe von Spielern und wollen deshalb einen gleichnamigen Verein gründen. Das habe die Pandemie verhindert. Zudem gab es früher LAN-Partys, also Treffen bei denen die Mitglieder zusammen in einem Raum sitzen und miteinander spielen. "Es ist etwas ganz anderes, ob jeder bei sich zuhause hockt, oder man zusammen ist", sagt Baser.

Wer nun neugierig geworden ist: Jeder ist beim E-Sport Kempten willlkommen und hinsichtlich der Spiele ist für Jeden etwas dabei, sagt Baser.