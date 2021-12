Mit diesem Bändel sollen Kunden in Kempten einfacher einkaufen können

Wer in Kempten einkauft und nicht in jedem Geschäft seinen 2G-Nachweis vorzeigen will, kann sich ein Einkaufsbändel holen. Diese Vorteile soll man damit haben.

08.12.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Der Einzelhandel muss seit Mittwoch, 8. Dezember, alle Kundinnen und Kunden auf 2G kontrollieren - ob diese getestet oder geimpft sind. Um das Einkaufen in der Kemptener Innenstadt und den Besuch in der Gastronomie zu erleichtern, gehen Stadt und City Management einen neuen Weg: Mit dem Kemptener Einkaufsbändel bekommen Kunden ein Armband, mit dem sie Zugang zu teilnehmenden Geschäften und Betrieben erhalten, ohne die Unterlagen für den 2G-Nachweis erneut vorweisen zu müssen.

Im Vordergrund der Idee steht laut Stadtverwaltung der Service-Gedanke: "Das Einkaufen und Bummeln in der Vorweihnachtszeit sollen erleichtert werden", heißt es in einer Mitteilung. Wer will, könne sich ein Armband umbinden lassen und erhalte so Zutritt zu weiteren Geschäften oder zu Gastronomiebetrieben. Wer das nicht will, zeige einfach wie gewohnt seinen 2G-Nachweis.

OB Kiechle: Einkaufen sicher und möglichst unkompliziert

„Mit dem Kemptener Einkaufsbändel wollen wir zeigen: Einkaufen in Kempten ist sicher und soll möglichst unkompliziert sein“, erläutert Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Lesen Sie auch

Für Ungeimpfte gilt: „Bitte draußen bleiben“ Ab Mittwoch 2G im Einzelhandel

Und das steht hinter der Idee: In der Regel werden Kunden am Eingang eines Geschäfts auf 2G kontrolliert, etwa über die sogenannte CovPassCheck-App. Die QR-Codes kann man digital oder ausgedruckt vorgezeigen. Sie gelten aber nur in Verbindung mit einem amtlichen Ausweisdokument.

„Die Kontrolle kostet dem Handel Zeit und Geld, und für die Kunden ist es oft lästig, beim Einkaufen jedes Mal den Impfstatus oder Genesenen-Nachweis vorzeigen zu müssen“, sagt Niklas Ringeisen, Geschäftsführer von City Management Kempten e.V. Mit dem Einkaufsbändel wolle man Handel und Gastronomie in der Innenstadt unterstützen. Der Verein hofft, dass viele Händler und Gastronomiebetriebe mitmachen und die Kemptener Einkaufsbändel akzeptieren oder auch ausgeben.

Wie erhalten Kundinnen und Kunden das Einkaufsbändel?

Bei den Geschäften und Gastronomiebetrieben, die mitmachen, werden die Kunden, wie vorgeschrieben, mit CovPassCheck-App und Ausweisdokument auf den 2G-Status überprüft. Trifft dies zu, wird am Handgelenk der Kunden durch das Personal ein Bändel so angebracht, dass es nicht abgestreift und weitergegeben werden kann. Auf dem Bändel steht das jeweilige Datum, es gilt also nur an diesem Tag. Im nächsten Geschäft oder Gastronomiebetrieb muss dann nur das Armband gezeigt werden.

Das Kemptener Einkaufsbändel ist für Händler und Kunden kostenlos, die Kosten tragen das City-Management Kempten und die Stadt.

Die ersten Einkaufsbändel gibt es wohl schon am Freitag

Die Idee für dieses Konzept entstand kurzfristig, die ersten Kemptener Einkaufsbändel stehen voraussichtlich am Freitag, 10. Dezember, zur Verfügung. Sie sollen bis auf Weiteres an jedem Werktag zum Einsatz kommen und werden in verschiedenen Geschäften in der Innenstadt ausgegeben. Auch Kempten Tourismus bietet den Service an, von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 11. Dezember und Samstag, 18. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten in Kempten aktuell