Kempten erhält vom Bund 200.000 Euro für eine Kulturplattform

Die Stadt kann mit dem Geld ein allgäuweites Projekt starten, um Kulturakteure zu vernetzen und Veranstaltungsinformationen unter die Leute zu bringen.

26.01.2022 | Stand: 11:31 Uhr

Das neue Kulturentwicklungskonzept für Kempten wird vom Bund gefördert: Für die geplante Kulturplattform, eines der Kernanliegen des neuen Konzepts, erhält die Stadt ein sattes Startgeld von fast 200.000 Euro von der Bundeskulturstiftung. Mit dieser Förderung kann Kempten Personal einstellen und das ambitionierte und von vielen Kulturakteuren gewünschte Projekt beginnen.

Weil die Kulturplattform allgäuweit funktionieren soll, kooperiert Kempten zudem mit Memmingen und Kaufbeuren. Außerdem ist die Stadt mit der Allgäu GmbH und dem Landkreis Oberallgäu im Gespräch, sagt Kulturamtsleiter Martin Fink. „Das möchten wir mit Hochdruck voranbringen.“ Wie berichtet, arbeitet auch die Allgäu GmbH an einer allgäuweiten Kulturplattform.

Kulturschaffende sollen mit Digitalexperten zusammenkommen

Zu Beginn des vom Bund geförderten Vermittlungs- und Vernetzungsprogramms möchten Fink und sein Team Kulturakteure aller Art mit Digital-Experten zusammenbringen. Von diesen „Pionieren“ wiederum könne man lernen, wie die Vernetzung digital funktioniert. Dabei soll auch traditionelles Wissen aufgegriffen werden, sagt Fink. Zudem gehe es um die Vernetzung von ländlichen und städtischen Kulturräumen im Allgäu. Auf der digitalen Plattform sollen künftig alle Veranstaltungen und Aktivitäten von regionalen Kulturschaffenden präsentiert werden.

18 Maßnahmen sollen sofort umgesetzt werden

Das Kulturentwicklungskonzept für Kempten hat aber noch viele weitere Facetten. Erstellt hat es das Kulturamt gemeinsam mit Kemptener Kunst- und Kulturschaffenden in einem groß angelegten, zweijährigen Partizipationsprozess. Dabei haben sich 54 einzelne Maßnahmen herauskristallisiert für eine zukünftige Kulturarbeit in der Stadt. 18 davon wurden als prioritär benannt, sollen also möglichst bald umgesetzt werden.

Zwei Projekte möchte das Kulturamt im Jahr 2022 besonders vorantreiben, sagt Leiter Martin Fink. Neben dem Aufbau einer digitalen Plattform ist dies die Erarbeitung von Richtlinien für die Kulturförderung. Daneben will das Amt im Lauf des Jahres weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Auf der Prioritätenliste stehen unter anderem die Schaffung einer Stelle für kulturelle Bildung und Teilhabe, die Installierung eines Kulturbeirats und eine Raum-Börse für Kulturakteure.

Das Kulturzentrum in der Allgäuhalle wird noch nicht in Angriff genommen

Das allseits gewünschte Kulturzentrum in der frei werdenden Allgäuhalle, das ebenfalls auf der Prioritätenliste steht, wird vermutlich noch nicht in Angriff genommen. Im Haushalt ist kein Geld für die Sanierung eingestellt. „Dass Bedarf da ist, haben die Kulturakteure klargemacht“, sagt Fink. „Wir als Kulturamt haben aber bisher keinen Auftrag von der Stadtpolitik erhalten, uns darum zu kümmern.“