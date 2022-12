Wohin mit den Autos? An diesen 50 Stellen in Kempten gibt es jetzt ein Winter-Parkverbot

An etlichen Straßenzügen in Kempten gilt jetzt ein absolutes Halteverbot. Dort dürfen Fahrzeuge nicht mal zum Beladen stehenbleiben. Hier gelten die Verbote.

01.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Winter steht vor der Tür, und sobald es schneit, wird es auf manchen Straßen für Schneepflüge eng. Damit Räumfahrzeuge solche Bereiche ohne Behinderungen passieren können, hat der Bauhof in Kempten wieder an etlichen Straßen fürs Winterhalbjahr Halteverbote aufgestellt. Es handelt sich um absolute Halteverbote, bei denen es laut Ferdinand Berger (Abteilungsleiter Verkehrswesen) nicht einmal erlaubt ist, zum Be- und Entladen zu halten. (Lesen Sie auch: Jetzt ist es beschlossen: Ab Januar kostet das Parken in Kempten mehr)

Auch Handwerker und Menschen mit Schwerbehinderten-Parkausweis müssen aufpassen

Da müssen zum Beispiel auch Handwerker und Menschen mit Schwerbehinderten-Parkausweis aufpassen: Sie dürften zwar im eingeschränkten Halteverbot parken, nicht aber im absoluten Halteverbot. Und eben das gilt in den nun von der Stadt benannten Bereichen.

Soweit die Verbote zeitlich nur begrenzt gelten, steht das vor Ort auf Zusatzschildern. (Hier lesen Sie: Parken in Kempten: Kein dramatisches Problem oder doch?)

Betroffen sind:

Adenauerring Parkplätze vor der Calgeeranlage/Ampel

An der Schmiede teils beidseitig

An der Stadtmauer gegenüber Nr. 4

Auf dem Bühl

Aurikelweg gegenüber Nummer 9

Bachtelmühlstraße Südseite, Haus Nummer 29-45

Bahnhof-Unterführung Nordseite

Bei den Birken Ostseite

Biberacher Straße Wendeplatte

Bischof-Haneberg-Straße 4-10

Braut- und Bahrweg Ecke Schillerstraße bei den Kippmulden

Burgstallweg

Eicher Ringweg Wendeplatte

Emil-Marent-Straße 36-46

Feichtmayrstraße Nordseite, 40-42

Gerhart-Hauptmann-Straße 8

Goethestraße 1-3

Haslacher Berg Einfahrt + Nr. 4

Haubenschloßstraße 8-14

Hauptbahnhofwestlich Busspur und Unterführung

Heinrich-Findelkind-Weg

Hermann-von-Barth-Straße am Sportplatz/Kippmuldenplatz

Herrenstraße 29-31

Hieronymus-Hau-Straße

Hinterbacher Straße

Hohe Gasse Wendeplatte

Im Stiftallmey Westseite, 30-38

Lerpscherweg Westseite

Lessingstraße an der Westseite bei den Nummern 14-17 und an der Ostseite nördlich der Einmündung Maler-Lochbihler-Straße

Leutkircher Straße

Liechtensteiner Straße 15-28

Lindenweg

Lotterbergstraße Parkplätze Höhe Fußgängerüberweg/Spielplatz

Maler-Lochbihler-Straße 5-7

Mariaberger Straße Westseite, 58-74

Pater-Odilo-Weg

Sallerstraße

Schellenbergstraße Ostseite, 65-67

Schwalbenweg westlich

Schwedenstraße

Seuterstraße

Spatzenweg Ecke Mariaberger Straße auf Höhe 71

Strigelstraße 5

Stuibenweg Nordseite, 24 bis 37

Ueblherstraße 5-11

Taxisweg Westseite

Thermenstraße

WiesstraßeNord, nördlich Fischerösch bis Wendeplatte (Ostseite)

Wurzacher Weg Nordseite, 1 - 17