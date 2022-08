Fahrradfahrer kommt nach Unfall in Kempten ums Leben

Nach einem Unfall in Kempten ist am Dienstag ein 56-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Kempten ist ein 56-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein 62-jähriger Autofahrer gegen 7.30 Uhr im Bereich der Altusrieder Straße / Laubener Straße aus einer Grundstücksausfahrt herausgefahren und wollte nach rechts in die Laubener Straße abbiegen.

Unfall in Kempten: Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Beim Überqueren des Fahrradweges missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines 56-jährigen Fahrradfahrers. Dieser bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer prallte gegen das Auto und stürzte. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall in Kempten schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Noch am selben Tag erlag er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Am Auto entstand kein Sachschaden, das Vorderrad des Fahrrads wurde leicht verbogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen geringen zweistelligen Betrag.

Hinweise nach tödlichem Unfall in Kempten gesucht

Bislang konnten die Beamten keine unbeteiligten Zeugen ausfindig machen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 entgegen.

