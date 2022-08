Feiernde provozieren und beleidigen Polizeibeamte in Kempten

Zwei Männer verhielten sich in der Nacht auf Donnerstag aggressiv gegenüber Polizisten. Ein weiterer provozierte die Einsatzkräfte - und hatte Drogen im Gepäck.

18.08.2022 | Stand: 15:28 Uhr

Zwei Discobesucher sind in der Nacht auf Donnerstag in Kempten angezeigt worden. Wie die Beamten berichten, wurde vor einem Club in Kempten ein 19-Jähriger in Gewahrsam genommen, weil er sich Polizistinnen und Polizisten gegenüber aggressiv verhielt. Damit war wohl ein 33-jähriger Oberallgäuer nicht einverstanden und schubste eine Beamtin.

33-Jähriger tritt gegen Streifenfahrzeug und leistet Widerstand - 26-Jähriger provoziert Beamte

Als er daraufhin gefesselt wurde, leistete er massiv Widerstand. Auch auf dem Weg zur Inspektion in Kempten verhielt sich der 33-Jährige weiterhin aggressiv und trat gegen das Streifenfahrzeug. Er bekommt nun mehrere Anzeigen.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags provozierte ein 26-Jähriger Polizistinnen und Polizisten vor einem Club in Kempten. Als die Beamten seine Personalien aufnahmen, fanden sie eine kleine Menge Marihuana. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln.