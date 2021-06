Was zuhause im Keller steht, kann anderen Menschen eine Freude machen. Auf Flohmärkten in Kempten und dem Oberallgäu gibt es nun so manchen Schatz zu finden.

08.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Vom staubigen Keller an den Marktstand – nach sieben Monaten Lockdown können Flohmarkthändler nun wieder ihr Schätze zum Verkauf anbieten. Den Anfang macht in Kempten der Allgäu-Flohmarkt der Firma Tokra am Samstag auf dem Freigelände vor der Allgäuhalle.