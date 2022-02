Frau bedroht zwei Männer mit Pfefferspray

Eine Frau bedroht aus unbekanntem Grund zwei Männer in Kempten mit einem Pfefferspray. Die Polizei bringt die Tatverdächtige in ein Krankenhaus.

28.02.2022 | Stand: 12:47 Uhr

Eine Frau hat am Sonntag in der Tierzuchtstraße in Kempten zwei Männer mit einem Pfefferspray bedroht. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Wie die Polizei mitteilt, soll die 51-Jährige zufällig auf die beiden 22- und 24-jährigen Männer gestoßen sein. Sie hielt den Männern das Pfefferspray vors Gesicht, benutzte es aber nicht. Die hinzugerufene Polizei stellte die Tatverdächtige und brachte sie in ein Krankenhaus.

