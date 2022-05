Frau belästigt Nachbarn in Kempten und will Polizistinnen kratzen und beißen

Unaufgefordert betrat eine 35-Jährige die Wohnung ihrer Nachbarn in Kempten und weigerte sich, zu gehen. Auch auf Polizeibeamte reagierte sie aggressiv.

29.05.2022 | Stand: 12:35 Uhr

Eine 35-Jährige hat am Samstag in Kempten ihre Nachbarn belästigt und anschließend Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei berichtet, ging die Frau am Abend unaufgefordert in die Wohnung ihrer Nachbarn und weigerte sich diese wieder zu verlassen.

35-Jährige wehrt sich gegen Polizeibeamte und tritt um sich

Der Bewohner verständigte die Polizei. Als die Beamten sie aufforderten, sich auszuweisen, reagierte die Frau aggressiv und versuchte, die Polizistinnen und Polizisten zu kratzen und zu beißen. Als ihr daraufhin Handfesseln angelegt wurden, wehrte die 35-Jährige massiv und trat um sich. Eine Beamtin wurde dabei leicht verletzt.

Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung.

