Frau greift Polizisten an und beißt zu

Weil sie sich unerlaubt in der Nähe eines bestimmten Hauses aufhielt, wollten Polizeibeamte die 50-Jährige in Gewahrsam nehmen. Doch sie wehrte sich vehement.

19.10.2023 | Stand: 12:45 Uhr

In Kempten hat am Mittwoch eine 50-jährige Frau einem Polizisten angegriffen, indem sie ihm in den Finger gebissen hat. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die Frau am Mittwochnachmittag in der Nähe eines Hauses auf, dem sie sich nach einem Gerichtsurteil nicht nähern durfte. Daraufhin erteilten Beamte ihr einen Platzverweis.

Kempten: Frau beißt Polizisten bei Angriff

Daraufhin verließt die Frau zwar zunächst den Ort des Geschehens, kam aber kurz darauf wieder zurück in die Nähe des Hauses. Die Polizisten sprachen sie daher erneut an, um sie dieses Mal in Gewahrsam zu nehmen. Dabei griff sie einen der Beamten an und biss ihm in einen Finger. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Gegen die 50-Jährige wurde laut Polizeiangaben ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

