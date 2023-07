In einer Kletterhalle in Kempten gab es einen schweren Unfall: Eine 24-Jährige stürzte mehrere Meter zu Boden. Sie musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

19.07.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Eine 24-Jährige hat sich am Dienstagabend in einer Kletterhalle in Kempten schwer verletzt. Laut Polizei stürzte die junge Frau aus großer Höhe zu Boden.

Kletterunfall in Kempten: Junge Frau schwer verletzt

Dabei wurde sie schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

