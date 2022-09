Am Sonntag konnte die Polizei eine betrunkene 38-Jährige aus dem Verkehr ziehen. Sie hatte mehr als drei Promille im Blut.

19.09.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Am Sonntagabend gelang es der Polizei in Kempten eine stark betrunkene Frau aus dem Verkehr zu ziehen. Laut den Beamten saß die Frau mit mehr als drei Promille am Steuer ihres Autos. Während einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen erheblichen Alkoholgeruch fest und führten bei der 38-Jährigen einen Alkoholtest durch. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts musste die Frau ihren Führerschein abgeben.

