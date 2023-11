"Kempten gecheckt!": Jugendliche gestalten Ausstellung zu Spuren muslimisch-deutschen Lebens

"Muslimisch" und "deutsch" sind keine Gegensätze, wie eine neue Ausstellung im Kempten Museum zeigt. Jugendliche haben sich dafür auf Spurensuche begeben.

20.11.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Der Döner ist wohl eines der plakativsten Beispiele muslimisch-deutscher Geschichte. Entwickelt von einem Türken, ja - aber in Deutschland, genauer gesagt in Berlin. Kein Wunder also, dass der Döner auch Teil der neuen Ausstellung im Kempten Museum im Zumsteinhaus ist: "Kempten gecheckt! Muslimische Spuren in meiner deutschen Heimat". Doch die Ausstellung, die muslimische Jugendliche gestaltet haben, bietet noch viel mehr.

