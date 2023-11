Kempten: Gedenken an Holocaustopfer

Für Oberbürgermeister Thomas Kiechle ist der 9. November 1938 einer der schlimmsten und beschämendsten Momente der deutschen Geschichte.

09.11.2023 | Stand: 21:07 Uhr

Mit einem großen Hammer brachte Martin Huss die Friedensglocke auf dem St.-Mang-Platz zum Klingen. Der Vorsitzende des Vereins Initiative Stolpersteine eröffnete damit am Donnerstagabend die Gedenkfeier an die Opfer des Holocaust, zu der allerdings nur 50 Teilnehmer kamen.

Am 9. November 1923 scheiterte Adolf Hitlers Versuch, die Macht in Deutschland an sich zu reißen, in Münchens Straßen tobte der Mob. Damals wurde der jüdischen Ärztin Rachel Strauß ein Zettel unter der Tür durchgeschoben: „Schicken sie ihre Kinder nicht in die Schule, es ist gefährlich.“ Huss zog die Parallelen zu heute: „Hundert Jahre danach äußern jüdische Bürger die gleichen Ängste.“

Ein Schlag ins Gesicht von Humanität

„Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gehörte zu den schlimmsten und beschämendsten Momenten der deutschen Geschichte“, sagte OB Thomas Kiechle. „Die Geschehnisse waren ein Schlag in das Gesicht von Humanität, Zivilisation und Anstand.“ Er spannte ebenfalls den Bogen zu heute: „Nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel tritt auch in unseren Städten Antisemitismus offen und teils gewaltsam zu Tage. Das dürfen wir nicht akzeptieren.“

Zum Gedenken an den 9. November 1938 und den Holocaust kamen nur wenige Bürgerinnen und Bürger zusammen. Bild: Ralf Lienert

Organisiert wurde das Gedenken von Verdi. Gewerkschaftssekretär Manuel Büttner gab einen historischen Abriss: „Seit 1933 war der Antisemitismus an der Macht. Im November 1938 wurden etwa 400 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben.“ Büttner mahnte an, die richtigen Lehren für uns heute zu ziehen: „Wie können sehen, wohin es führt, wenn ein zuvor strafbares Verhalten erst geduldet und schließlich zum erwünschten Verhalten erklärt wird. Begleitet wurde dies von dem Wegschauen, dem Schweigen, der Gleichgültigkeit, vor allem aber auch dem Mitlaufen einer großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung.“

Zwölf weitere Stolpersteine geplant

Für die Holocaust-Opfer wurden in Kempten bereits 33 Stolpersteine verlegt. Im kommenden Jahr sollen im Hofgarten zwölf weitere Stolpersteine an ermordete Zwangsarbeiter erinnern. Huss führte Interessierte an die Stolpersteine in der Fußgängerzone und vor dem Gewerkschaftshaus, wo bis 16. November die Ausstellung des FC Bayern München „Verehrt, verfolgt, vergessen“ gezeigt wird.