Nach dem Abriss des ehemaligen Haus Bavaria in Kempten tut sich nichts. Die Sparkasse Allgäu bietet die Fläche am Rand der Innenstadt jetzt im Internet an.

18.01.2022 | Stand: 08:04 Uhr

Als im Mai 2021 das ehemalige Haus Bavaria aus dem Stadtbild verschwand, verfolgten viele Kemptener den Abriss mit großem Interesse. Auch die Planungen für ein neues Wohn- und Geschäftshaus an der prominenten Stelle wurden intensiv diskutiert. Aktuell herrscht um diese Projekt allerdings Funkstille. Für 1,4 Millionen Euro bietet neuerdings die Sparkasse Allgäu das Grundstück zum Kauf an.