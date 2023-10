Kempten hat eine neue Stadtchronik: Museumskatalog ist Zeitreise durch 2000 Jahre

Nun ist er da, der Ausstellungs-Katalog zum Stadt-Museum. Auf 330 Seiten erzählt das Buch die Geschichte Kemptens mittels profunden Texten und unzähligen Bildern.

20.10.2023 | Stand: 09:30 Uhr

Das Kempten-Museum gibt es schon fast vier Jahre. Nun ist – endlich, könnte man sagen – ein Katalog über dieses Haus der städtischen Geschichte erschienen. Auf über 330 Seiten spiegelt das Buch das Museum mit seinen vielen Objekten und Themen. Gleichzeitig haben Expertinnen und Experten der 2000-jährigen Kemptener Geschichte, die mit der Römerstadt Cambodunum ihren urbanen Anfang nahm, Texte verfasst, die die Historie mit Schwerpunkt-Analysen nachzeichnen. „Unser Anspruch war, nicht nur einen Museumskatalog machen, sondern die neueste Chronik der Kemptener Geschichte aufzulegen“, sagt Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn. „Ich glaube, das ist uns gelungen.“

Eine immense Arbeit steckt in dem Buch

Tatsächlich hat sie gemeinsam mit der Volkskundlerin und Kulturwissenschaftlerin Michaela Eigmüller eine Art Handbuch zur (Kultur-)Geschichte der Allgäumetropole herausgegeben. Eine immense Arbeit steckt darin. Präsentiert es doch eine Fülle von Themen und Ereignissen, die mit großen und kleinen Texten sowie Unmengen von Bildern dargestellt werden. „Es ist gelungen sehr schönes Bildmaterial zusammenzutragen, das sich nicht in den Stadtchroniken findet“, sagt Eigmüller.

Wer sich durch das Buch blättert und liest, unternimmt eine Zeitreise durch 2000 Jahre. Und bekommt Fragen beantwortet wie: Wer waren die Menschen, die in dieser langen Zeitspanne hier lebten? Was taten sie hier? Was bewegte sie? Was geschah mit ihnen?

Sie freuen sich über den neuen Ausstellungs-Katalog: Die Autorinnen und Autoren (von links) Meike Sieler, Therese Waldmann, Wolfgang Petz, Franz Rasso-Böck sowie Oberbürgermeister Thomas Kiechle, die Herausgeberinnen Michaela Eigmüller und Christine Müller Horn, Roger Mayrock und Birgit Kata. Bild: Harald Holstein

Eigmüller und Müller Horn stellen im Buch, dessen gelber Umschlag das warme Ocker des Zumsteinhauses zitiert, alle Räume des Hauses mit ihren Themen und Exponaten vor. In der Gliederung folgen sie der Ausstellung im Stadtmuseum. Ergänzend dazu vertiefen Autorinnen und Autoren mit Beiträgen einzelne Aspekte – um Bekanntes detaillierter darzustellen und unterbelichtete Ecken stärker auszuleuchten.

Dabei wird einmal mehr deutlich, welche kenntnisreiche und leidenschaftliche Forscherinnen und Forscher es in Kempten gibt – seien es jene in Diensten der Stadt oder jene, die sich aus anderen Motiven mit der Historie befassen. Ihre Namen? Markus Naumann, Wolfgang Petz, Birgit Kata, Franz-Rasso Böck, Maike Sieler, Roger Mayrock oder Tilman Ritter.

Wolfgang Petz rollt noch einmal den Hexenprozess auf

Wolfgang Petz beispielsweise ist solch ein Kenner der Geschichte. Er analysiert den Kempten so prägenden Doppelstadt-Charakter und rollt noch einmal den Hexenprozess gegen die Dienstmagd Anna Maria Schwegelin auf, der Kempten eine zweifelhafte Bekanntheit einbrachte, weil er 1775 stattfand, als in den europäischen Metropolen schon die Ideen der Aufklärung diskutiert wurden. Petz widmet sich zudem der Familie Zumstein, in deren nobel-repräsentativem Stadtpalais, 1802 erbaut gegenüber von Residenz und Lorenz-Basilika, das Kempten-Museum nach umfassender Sanierung 2019 eingezogen ist. Die aufwendigen baulichen Maßnahmen zeichnet Therese Waldmann nach, die für die Stadtverwaltung die Arbeiten organisierte.

Markus Naumann bringt mehr Licht in die dunkle NS-Zeit

Dass mehr Licht in die dunkle Zeit des NS-Regimes gekommen ist, ist wiederum Markus Naumann zu verdanken. Er stellt ausführlich die Bedeutung jener Zeichnungen aus dem KZ-Außenlager in der Tierzuchthalle heraus, die so ergreifend die Lebens- und Leidensumstände der Gefangenen und Zwangsarbeiter in den 1940er Jahren zeigen.

Und noch ein Beispiel: Birgit Kata erzählt, wie das dreidimensionale Stadtmodell im ersten Obergeschoss zu einem zentralen Exponat des Museums geworden ist, das die Siedlungsgeschichte Kemptens mittels eines raffinierten Medieneinsatzes verdeutlicht. Kata berichtet, wie viel informationelle Input-Arbeit zu leisten war, damit dieses faszinierende Ausstellungsstück anschaulich funktioniert. Und damit die „turbulente 2000-jährige Stadtgeschichte mit ihren Irrtümern und Erfolgen, mit ihren Wagnissen, Rückschlägen und Fortschritten“ zeigt.

Der Katalog mit dem schlichten Titel „Kempten-Museum im Zumsteinhaus“ ist nicht nur im Museumsshop, sondern auch über den Buchhandel erhältlich. Er umfasst 336 Seiten, ist im Verlag Friedrich Pustet erschienenen und kostet 29 Euro.