Ein Bankberater erklärt, wie Häuslebauer 800.000 Euro finanzieren. Sie müssen auch an vieles andere denken: Nebenkosten, Überraschungen und ein Geldpuffer.

21.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Zahl schockt einige: Mit 800.000 Euro für Grundstück und Haus muss rechnen, wer sich im Baugebiet Halde-Nord in Kempten ansiedeln will. Wer sich bei der Stadt um ein Grundstück bewerben will, muss eine Finanzierungsbestätigung vorlegen.